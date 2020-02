Anträge auf Ilmenauer Kulturförderung sorgen für Diskussionen

Ilmenau. Die jährliche Vergabe von kommunalen Fördermitteln an Ilmenauer Vereine und Interessengemeinschaften hat im zuständigen Ausschuss für Kultur und Sport Diskussionen hervorgerufen. Ein Antrag wurde bei der jüngsten Sitzung zurückgestellt, weil es noch Gesprächsbedarf gibt. Dabei geht es um ein Vorhaben der Arbeitsgemeinschaft „Phantopia“ im Verein Kulturelle Koordination (KuKo). Deren Mitglieder beantragten für sechs Lesungen einen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro bei Gesamtkosten von rund 3600 Euro, die sich vor allem aus Autorenhonorar zusammensetzen.

Aus Sicht einiger Ausschussmitglieder stehen die beabsichtigten Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten aber nicht im Verhältnis zu den Kosten der Lesungen. „Wenn ich einen namhaften Autor hören möchte, bezahle ich auch gern etwas dafür“, fand Dietmar Kersten, der als berufener Bürger in dem Gremium sitzt. „Aber 3600 Euro Ausgaben und 480 Euro aus dem Kartenverkauf – da passt aus meiner Sicht etwas nicht zusammen“, fand er.

Stadtratsmitglied Hans-Joachim Fiedler (AfD) verwies darauf, dass Lesungen in der Ilmenauer Stadtbibliothek auch kostendeckend sind, was Leiterin Dagmar Zwikirsch auf Nachfrage von Tim Wahner (Die Linke) bestätigte. Der Verweis des Studierendenbeirats, dass es sich dabei um Nischenlesungen handle, deren Bekanntheitsgrad inzwischen weit über Ilmenau hinausgehen, überzeugte die Ausschussmitglieder nicht vollständig. Bevor die als Kompromiss vorgeschlagene Fördersumme von 500 Euro ausgezahlt wird, wollen die politisch Verantwortlichen noch einmal mit Vertretern der Arbeitsgemeinschaft über die Veranstaltungen reden.

Ausschussvorsitzende Tina Wittrich (Grüne) wies daraufhin, dass die Eintrittspreise bei studentischen Veranstaltungen generell etwas niedriger angesetzt werden, um den Zugang möglichst niedrigschwellig zu halten. Sie selbst enthielt sich bei den Abstimmungen zu den KuKo-Anträgen der Stimme, weil sie Vorsitzende des Vereins ist.

Diskussionsbedarf meldete Hans-Joachim Fiedler auch bei den geplanten Veranstaltungen im Zusammenhang mit einem kulturellen Austausch mit Indonesien an. Angemeldet wurden ebenfalls 1000 Euro Förderung, vorgeschlagen wurde eine Auszahlung von 500 Euro. „Wo kommen die hohen Kosten her, wenn wir die Ilmenauer über Indonesien informieren wollen?“, erkundigte sich Fiedler über den Gesamtbedarf von 4600 Euro. Dass von dem Geld aber auch mehrere öffentliche Auftritte geplant sind, wie in der folgenden Diskussion bekannt wurde, besänftigte manches Mitglied. „500 Euro für zehn Veranstaltungen, da sollten wir mal die Kirche im Dorf lassen“, fand Bernd Rocktäschel (Ilmenau direkt).

Eine der höchsten Förderungen erhält mit 2000 Euro in diesem Jahr die „capella juventa“ für eine Orchesterfahrt nach Rumänien von der Stadt. Dass der Musikformation der volle beantragte Geldbetrag genehmigt wurde, liegt daran, dass die Vereinigung Kinder aus sozial schwachen Familien berücksichtigt. „Außerdem ist das der wichtigste transeuropäische Jugendaustausch, den wir in Ilmenau haben“, sagte Christoph Macholdt, Vorstandsmitglied im Kinder- und Jugendbeirat.

Mehr ins Detail ging es auch bei dem Antrag der Interessengemeinschaft „Gehrener Unterholz“: Deren Mitglieder wollen einen Feuerwehrball für die Ilmenauer Wehren veranstalten und erbaten dafür 1220 Euro von der Stadt als Zuschuss bei geplanten Ausgaben von 1522 Euro. Zweifelsohne sei das Vorhaben lobenswert, fanden die Ausschussmitglieder. Gleichzeitig wurde aber auch die Gefahr gesehen, dass die Veranstaltung - wenn auch der Eintritt für die ehrenamtlichen Frauen und Männer kostenlos ist - Gewinn abwerfen könnte. Mehrheitlich einigten sich die Kommunalpolitiker auf die Auszahlung einer Summe von 400 Euro, wenn dem Veranstalter zugleich der städtische Saal kostenlos zur Verfügung gestellt wird.