Arnstadt: Erinnerungen an die Wendezeit und eine Stadt im Wandel

Arnstadt zeigte sich am Tag der Deutschen Einheit von seiner feierlichsten Seite. Zum 30-Jährigen stand am Samstag auf dem Arnstädter Marktplatz ein Trabi, das Symbol der Wendezeit. Er wurde nicht nur beäugt, gleich daneben bildete sich auch noch eine DDR-Gedächtnis-Schlange, die zum Bratwurststand führte. Seit dem Corona-März hat Arnstadt eine solche Freiluftveranstaltung nicht mehr erlebt. Sparkasse, Arnstädter Stadtwerke und Unternehmerverein sowie der Landkreis traten als Sponsoren auf, sorgten für 40 Markt- und Versorgungsstände, 15 Musikgruppen spielten in der Innenstadt, die Geschäfte hatten geöffnet, das Wetter war auch noch mit den Feiernden, die in großer Zahl erschienen sind und sich an die Hygiene-Regeln hielten. Muskelbepackte Security sorgte dafür, dass keiner aus der Reihe tanzt, wobei sicherlich nicht jeder immer und überall den „Rundlauf-Pfeilen“ auf den Schildern gefolgt ist.

Fotos erinnern an eine bewegte Vergangenheit. Foto: André Heß

Unter den Arkaden stand mit Jürgen Ludwig ein Wende-Herbst-Zeitzeuge für Rückfragen zur Verfügung. Man müsse auch jetzt noch weiter Nachfragen stellen, und nicht alles als gegeben hinnehmen, sagte er. So heißt auch sein neues Buch: „Nachgefragt. In einem zerrissenen Land“. Er hatte damals für die Nachrichtenagentur ADN Zentralbild gearbeitet und war in Thüringen bei den Grenzöffnungen dabei sowie bei den Demos in Arnstadt. Die erste fand am 30. September 1989 auf dem Holzmarkt statt, 150 Leute fanden den Mut, auf die Straße zu gehen, ohne zu wissen, welche Repressalien ihnen dafür drohen würden.

Das fand auch Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) bei seiner Begrüßungsrede auf dem Marktplatz unbedingt erwähnenswert und drückte hierfür noch einmal den Akteuren seinen Dank aus. Dabei war damals auch der heute 90-jährige Rolf Henning. Seither habe sich in Arnstadt sehr viel getan, es gäbe aber immer noch Dreckecken, wo das Unkraut 1,50 Meter hoch stünde. Mit seinen Anrufen beim Bauhof sorge er regelmäßig für deren Beseitigung und da lasse er auch weiterhin nicht locker.

Kultur-Hotspots in rotes Licht getaucht

Evelyn Günther führt zu historischen Stätten der Wendezeit. Foto: André Heß

Evelyn Günther, Stadtführerin und freischaffende Künstlerin, führte in Rundgängen die Besucher an die historischen Stätten der Wendezeit heran. Sie hatte auch alte Schwarz-Weiß-Fotos dabei, die den Wandel der Stadt dokumentierten und zitierte aus den Büchern von Jürgen Ludwig. Unter ihren Gästen waren Andreas und Roswitha Kranz aus Hannover. Sie schenkte ihrem Mann den Besuch in seiner Geburtsstadt zum Geburtstag.

Der Feiertag des Ilm-Kreises begann am Morgen mit einem Ökumenischen Gottesdienst, am Abend wurden von Landrätin Petra Enders (Linke) zusammen mit Anja Jahnel und Enrico Röthling von der Initiative „Alarmstufe Rot“ und Jörg Baumann von der IG Jazz vor dem Landratsamt ein Zeichen gesetzt für die Kulturschaffenden und die Veranstaltungswirtschaft, die sich weiter in einer Krise befinden. Mit einer Lichtaktion erstrahlten das Landratsamt, der Schlossplatz mit Villa und Neideck-Gymnasium sowie die FH Kunst in rotem Licht. „In der Pandemie ist ihr Geschäft und damit die Kultur und Kunst so gut wie weggebrochen, sagte Enders.