Arnstadt in Grusellaune

Am 30. Oktober darf sich in Arnstadt wieder gegruselt werden. Im vergangenen Jahr waren auch Sirin (7), Almira (6), Alisa (6) und Amin (4/von links) dabei (Archiv-Foto).

Arnstadt. Auch ohne Parade wird am 30. Oktober in der Altstadt Halloween gefeiert.

Zum 21. Mal wird am 30. Oktober in der Arnstädter Innenstadt Halloween gefeiert. „Aufgrund der Coronapandemie wird es zwar keine Parade geben, aber auf den Gruselspaß brauchen alle kleinen und großen Geister dennoch nicht verzichten“, kündigte Oliver Lang von der Stadtverwaltung an.

Bei einer Gruselrallye durch die Altstadt kann man zwischen 16 und 21 Uhr an verschiedenen Stationen Rätsel lösen. Start ist am Marktplatz, dann geht es zum Hopfenbrunnen und auf den Holzmarkt. Wieder am Ziel angekommen, können die Gruseljäger ihre Antworten in eine Lostrommel werfen.

Am Montag nach der Veranstaltung wird die Stadtjugendpflege zehn Rätselkarten aus der Lostrommel ziehen. Es warten laut Veranstalter tolle Sachpreise auf alle Gewinner, die telefonisch kontaktiert werden. Auf dem Marktplatz, am Hopfenbrunnen und auf dem Holzmarkt gibt es etwa Crepes, Langosch, Bratwurst, Suppe und Getränke. Für die musikalische Umrahmung sorgen DJs, eine Trommlergruppe und ein Fanfarenzug. Die Formation Lumen Cantus wird Feuershoweinlagen präsentieren.

Die Stadt Arnstadt wird zudem die Innenstadt und einige Brunnen mystisch dekorieren und beleuchten. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung des Infektionsschutzkonzepts. Der Eintritt ist frei.