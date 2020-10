Arnstadt: Linke gegen Erhöhung der Gebühren

Die geplante Erhöhung der Elterngebühren für die Kindergärten der Stadt Arnstadt lehnt die Linke ab. Die Erhöhung sei ein falsches Signal in einer Zeit, in der Familien mit den Folgen der Corona-Pandemie auch finanziell zu kämpfen haben, sagte Stadtrats-Fraktionsvorsitzender Thomas Schneider. In Thüringen sind bereits zwei Betreuungsjahre per Gesetz gebührenfrei. Sehr viele Familien sollen nun nach dem Verwaltungswillen der Stadt Arnstadt bis zu 50 Euro pro Monat mehr an Gebühren entrichten. Bereits 2016 gab es eine Gebührenerhöhung. Werden die Verwaltungspläne umgesetzt, stiegen die Gebühren für die über Dreijährigen von 84 auf 170 Euro.

Die Begründung des Bürgermeisters, durch die Gebührenerhöhungen stiegen auch die Erstattungen des Landes, lasse auf eine gewisse politische Sorglosigkeit im Umgang mit Steuermitteln schließen. Die Linke im Arnstädter Stadtrat fordert einen umfassenden Diskussionsprozess in der Öffentlichkeit und im Stadtrat unter Zugrundelegung verschiedener Finanzierungsmodelle und eine soziale Staffelung der Gebühren nach Einkommen. Es sollte auch keine zusätzlichen Plätze mehr durch freie Träger geben, weil diese durch den Verwaltungskostenanteil teurer sind als Plätze in städtischer Trägerschaft.