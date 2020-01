Arnstadt: Musiker aus Weimar sorgen für gelungenen Jahreswechsel

Das Orchester Franz L. gastierte in der Silvesternacht im Theater Arnstadt.

Ein erfolgreiches Theaterjahr endet in Arnstadt mit dem ausverkauften Silvesterkonzert, das diesmal Neues mit sich brachte.

Arnstadt. Dasselbe Prozedere wie jedes Jahr, fürs traditionelle Silvesterkonzert im Theater im Schlossgarten galt dies am letzten Tag des Jahres 2019 nicht mehr. Hatten jahrelang die Jenaer Philharmoniker den letzten Programmpunkt eines Jahres gestaltet, war es nun das Orchester Franz L. aus Weimar. Hatten die Zuhörer bisher einen großen Klangkörper zu hören bekommen, waren es diesmal nur zwölf Musikerinnen und Musiker. Dominierte bisher die instrumentale Musik, so war es diesmal der Gesang. Ein Nachteil war all dies nicht, wie der begeisterte Applaus des Publikums zeigte.

„Die Jenaer Philharmonie spielt im Kongresszentrum Suhl. Wenn man die Wahl hat zwischen 310 Zuschauern hier oder 2000 dort, das ist verständlich. Auch ein Orchester muss Einnahmen generieren“, warb Theatervereinsvorsitzender Reinhard Köhler um Verständnis. Nur eines gab es im Vergleich zu den Vorjahren zu bemängeln, das fehlende Programmblatt mit Informationen zum Orchester und den gewählten Musikstücken. Orchester bespielt auch den jährlichen Winterball Ein Unbekannter in Arnstadt ist Franz L. übrigens nicht Das 1994 von den damaligen Musikstudenten Steffen Wolf und Markus Löbling gegründete Orchester organisiert den jährlichen Winterball in der Stadthalle. Längst aber ist es nicht nur die Salonmusik der „Goldenen Zwanziger“, welche das Ensemble im Repertoire hat. Fürs Silvesterkonzert hatte man vielmehr eine Operettengala ausgesucht. Die Instrumentalisten unter der Leitung von Christian Beyer und vor allem die Solisten Elisabeth Wrede (Mezzosopran) und Alexander Voigt (Tenor) hatten für den ersten Programmteil eine kleine Europareise einstudiert. Los ging es, da war der Orchestername Programm, mit der „Lustigen Witwe“ von Franz Lehár. Da durfte natürlich das berühmte „Da geh’ ich zu Maxim“ genauso wenig fehlen wie „Ja, das Studium der Weiber ist schwer“. Von Paris ging die Reise weiter zur Strauß-Familie nach Österreich, namentlich hier die „Fledermaus“, um bei Fred Raymonds „Maske in Blau“ und der „Juliska aus Buda-, Budapest“ in Ungarn zu enden. Teil zwei begann passend zu Silvester mit dem „Champagner-Galopp“ des Dänen Hans Christian Lumbye. Lustig, flott und beschwingt ließ man dann die „Sektgeister“ des Komponisten Ernst Urbach über die Bühne „prickeln“ und stimmte auch mit weiteren Werken auf den Jahreswechsel ein. So viele Besucher wie noch nie in einem Monat Zuvor hatte Reinhard Köhler die Bilanz „eines erfolgreichen Jahres“ gezogen. „Im Dezember hatten wir 7000 Besucher. So viel wie noch nie in einem Monat“, freute er sich. Dazu habe auch das neue Familienmusical beigetragen. 25 Vorstellungen hat der „Zauberlehrling“, drei mehr als das Musical im Jahr zuvor. „Wir halten an unserem Konzept der Vielfalt fest, bringen Bewährtes aber auch Neues“, versprach der Vereinschef. Das reiche vom „Rudelsingen“ bis zum „Fliegenden Holländer“ mit großem Orchester. Erfreulich sei, dass man Dank der finanziellen Hilfe von Stadt und Land die Technik erneuern konnte. „Wir sind jetzt voll digital“. Mit „Dank für die Treue“ verabschiedete Reinhard Köhler das Publikum ins neue Jahr. Und mit einem versprechen: „Natürlich haben wir weiter gute Kontakte zur Jenaer Philharmonie.“ Frühjahrs- und Herbstkonzerte, letzteres 2020 als Festkonzert zum 25-Jährigen der Wiedereröffnung des Theaters sind fest eingeplant. Und 2021 wird es zudem ein Neujahrskonzert geben. Franz L. aber war ein guter Ersatz. Eine neue Silvestertradition ist deshalb nicht ausgeschlossen.