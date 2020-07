Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstadt: Neue Angebote für Familien

Das Frauen- und Familienzentrum Arnstadt erweitert ab August sein Angebot. Die neuen Familienbildungsangebote sind auf die Bedürfnisse von Familien mit jungen Kindern ausgerichtet, teilte das Haus mit. Angebote ranken sich um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Familienleben sowie Gesundheit. In offenen Themengruppen, Kreativgruppen mit und ohne Kind, in Kursen oder Workshops für Eltern, Kinder oder beide zusammen sowie in Informationsangeboten können sich Gäste in ungezwungener Atmosphäre kennenlernen und Neues lernen. Thematische Familienaktionstage sowie Ferienaktionen runden das Angebot ab. Dazu gehören ein Stilltreff jeden 2. und 4. Donnerstag 12.30 bis 14 Uhr, der Treff für Schwangere und werdende Eltern donnerstags 15.30 bis 17 Uhr, ein Workshop mit Spielideen für Kids am 25. August 16 bis 18 Uhr, am 29. September und am 24. November. „Papa und Ich“ heißt ab 14. August jeden zweiten Freitag Väter mit ihren Kindern zwischen 3 und 18 Monaten von 15 bis 16 Uhr willkommen. Mit allen Sinnen spielerisch die Welt entdecken oder Spielzeug ausprobieren können Ein- bis Dreijährige mit ihren Eltern in einer Lernwerkstatt, die am 7. August beginnt und alle 14 Tage von 15 bis 16 Uhr geöffnet hat. Das FFZ ist unter 03628/ 640401 zu erreichen