Arnstadt: „Wir wollen Menschen miteinander verbinden“

Arnstadt. Die Johanniter sind der neue Kooperationspartner für das Schlaganfallhelfer-Projekt im Ilm-Kreis. Im Herbst weitere Ausbildung von Ehrenamtlichen

Ehrenamtliche Schlaganfallhelfer leisten einen wichtigen Dienst bei der ambulanten Versorgung und Betreuung von Schlaganfallpatienten. Um das Projekt zur Ausbildung dieser Menschen in der Region auch künftig fortführen zu können, unterzeichneten Vertreter der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe, der Rotaryclubs (RC) Arnstadt, Ilmenau und Erfurt Gloriosa sowie der Johanniter-Regionalverbände Süd- und Mittelthüringen am Donnerstag einen Kooperationsvertrag am Standort Arnstadt der Ilm-Kreis-Kliniken.

Nachdem die Kooperation mit den Maltesern im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde, stehen nun die Johanniter mit Rat und Tat bei der Ausbildung von Schlaganfallhelfern zur Seite. „Das ist sehr wichtig, denn ohne Unterstützer könnten wir das Projekt nicht fortführen“, sagt Thomas Weihrauch vom RC Ilmenau und ergänzt: „Trotz intensiver Nachsorge durch Ärzte und Therapeuten brauchen Schlaganfallpatienten zu Hause viel Unterstützung. Genau dort setzen wir an und wollen auch die ambulante Versorgung in der Region stärken. Wir wollen Menschen miteinander verbinden.“

Jedes Jahr erleiden rund 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall, davon etwa 450 Personen im Ilm-Kreis. Für die Ausbildung zum Schlaganfallhelfer sei laut Weihrauch kein medizinisches Fachwissen nötig, entsprechende Kompetenzen werden in einer 40-stündigen Schulung vermittelt.

Im Jahr 2020 hatten die RC Arnstadt, Ilmenau und Erfurt-Gloriosa erstmals acht ehrenamtliche Schlaganfallhelfer ausbilden lassen, 2021 folgten elf weitere. Eine von ihnen ist Martina Barth, die seit Ende 2021 eine alleinlebende Frau in Arnstadt betreut. Für sie ist es „Nächstenliebe pur, wenn man so etwas macht.“ Das bestätigt auch Kathrin Schröder, die seit Ende vergangenen Jahres eine Frau in Alkersleben unterstützt. Im Herbst dieses Jahres soll die Ausbildung bei einem dritten Kurs fortgesetzt werden.

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung schalten die Johanniter eine kostenlose Hotline. „Da können sich sowohl hilfesuchende Schlaganfallpatienten als auch Schlaganfallhelfer melden und es werden entsprechende Kontakte vermittelt“, erklärt Carsten Wiedenfeld vom Johanniter-Regionalverband Mittelthüringen. Doch auch Menschen, die gerne den Kurs zum Schlaganfallhelfer absolvieren möchten, können sich hier melden.

Mehr Informationen gibt es per E-Mail an: rv.suedthueringen@johanniter.de oder unter Telefon: 0800/3233800.