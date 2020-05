Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstädter Grünenfraktion verurteilt „Spaziergänge“

Am Montag fand zum zweiten Mal in Arnstadt der „Spaziergang“ gegen die Corona-Maßnahmen statt. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in Arnstadt empfindet dies als „Schlag ins Gesicht all jener, welche sich an die Auflagen halten, weil sie sich und ihre Mitmenschen schützen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Leute würden frei demonstrierend mitteilen, sie würden unterdrückt. Sie unterschieden nicht zwischen Rücksichtnahme und „Diktatur“, redeten nicht mit den Behörden, verleugneten die Unterstützung. Das grenze an eine Opferrolle, mit Unterstützung von Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern und rechtsextremistischen Kräften. Sie brächten so andere in Gefahr: Lehrer, Erzieherinnen, Mediziner oder Angestellte. Die Grünen verlangen, dass „diesem Wahnsinn Einhalt geboten“ wird. Der Großteil der Bevölkerung verhalte sich rücksichtsvoll, aber etwa 100 Personen würden ohne Schutz und Abstand alle Lockerungen in Gefahr bringen.