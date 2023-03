Arnstädter Tierpark hat wieder länger geöffnet

Die Zwergziegen im Tierpark Fasanerie in Arnstadt freuen sich auf die Besucher. (Archivfoto)

Arnstadt. Der Tierpark Fasanerie in Arnstadt startet mit längeren Öffnungszeiten in den Frühling. Mehr Infos gibt es hier:

Mit der Zeitumstellung stellt auch der Tierpark Fasanerie in Arnstadt seine Öffnungszeiten wieder um und ist ab sofort täglich von 9 bis 18 Uhr für die Besucherinnen und Besucher zugänglich. Laut einer Mitteilung des Tierparks ist auch der Imbiss am großen Spielplatz mittwochs bis sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Mehr Infos zum Tierpark unter: www.kulturbetrieb-arnstadt.de/tierpark-aktuelles.html