Arnstädter Wasserwacht feiert 30-jähriges Bestehen

Ehrung für langjährige Mitgliedschaft in der Wasserwacht Arnstadt: Karim Gad el Bary (5 Jahre), Christian Stonek, Ullrich Rosetzki (beide 30 Jahre), Michelle Walther (10 Jahre), Anja Gottschalk (15 Jahre), Vicky Saage ( v.l.n.r)

Arnstadt. Seit 30 Jahren steht die Sicherheit der Badegäste an erster Stelle.

Die Arnstädter Wasserwacht feiert Geburtstag. Seit nun 30 Jahren sorgen die Mitglieder für die Sicherheit der Badegäste in den umliegenden Bädern und unterstützen bei sanitätsdienstlicher Absicherung. Für diesen wichtigen und lebensrettenden Job, erlernen und festigen die Rettungsschwimmer ihre Fähigkeiten beim Training im Wasser und an Land.

Während der diesjährigen Mitgliederversammlung blickte Ortsgruppenleiterin Vicky Saage auf das vergangene Jahr zurück und berichtete über die Dienste. Etwas mehr als 500 Stunden leisteten die Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen in den Bädern, dazu kamen noch unzählige Übungsstunden und sehr erfolgreiche Teilnahmen an Leistungsvergleichen.

Mitglieder für langjähriges Engagement geehrt

Ein besonderer Dank gilt hier den aktiven Mitgliedern, Trainern und Trainerinnen sowie Ausbildern und Ausbilderinnen. Ebenso sind der DRK Kreisverband Arnstadt, zu dem die Ortsgruppe gehört, sowie das Landratsamt Ilm-Kreis stets verlässliche Partner – auch ihnen gebührt Dank, vor allem für die Bereitstellung von Einsatzmaterialien, heißt es in einer schriftliche Mitteilung.

Zur Mitgliederversammlung konnten einige der Anwesenden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden. Hierzu zählten unter anderem Christian Stonek und Ullrich Rosetzki, welche ihre 30-jährige Mitgliedschaft feiern. Ullrich Rosetzki war außerdem ein Mitglied der ersten Ortsgruppenleitung der Wasserwacht Arnstadt, welche am 17. Februar 1993 gewählt wurde. Die Geschichte der Wasserrettung in der Region reicht allerdings weit bis in die Zeiten der DDR zurück, sodass er nun schon auf fast 60 Dienstjahre im Wasserrettungsdienst zurückblicken kann.