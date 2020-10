Artenreiche Wiesen und ökologische Gärten

15 Städte und Gemeinden erhalten im Jahr 2020 das Label „StadtGrün naturnah“. In Radolfzell wurden sie jetzt bekannt gegeben, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Label würdigt den Einsatz für die biologische Vielfalt auf innerstädtischen Flächen. Dabei werden Teile der Grünpflege umgestellt, indem Wiesensäume als Lebensraum für Insekten stehen bleiben oder Rasenflächen von Vielschnittrasen in artenreiche und naturnahe Wiesen verwandelt werden. Mit diesen Maßnahmen wird die biologische Vielfalt auf innerstädtischen Flächen geschützt. Die Stadtverwaltung Ilmenau hat sich 2019 für das Label beworben. Nachdem die eingereichten Unterlagen vom Team des Projektbüros bewertet und in einem Vor-Ort-Termin begutachtet wurden, wurde das Label „StadtGrün naturnah“ in Gold, Silber oder Bronze vergeben an: Abtsgmünd, Augsburg, Bad Wildungen, Darmstadt, Dreieich, Günzburg, Ilmenau, Kirchheim unter Teck, Nettetal, Peißenberg, Pirmasens, Plauen, Preetz, Sankt Augustin und Viernheim. Das Label gilt dabei für den Zeitraum 2020 bis 2023 und kann nach drei Jahren durch eine Rezertifizierung erneuert werden.

Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sport- und Betriebsamt sowie im Agenda 2030-Büro für ihr Engagement: „Dass wir gleich im ersten Versuch mit der Auszeichnung in Silber bedacht werden, freut mich sehr. Das zeigt, dass wir als Stadt Ilmenau unsere Vorbildfunktion in Sachen nachhaltiger Stadtentwicklung ernst nehmen und dass die Mitarbeiter im Bereich Stadtgrün hier ausgezeichnete Arbeit leisten.“ In der Begründung hieß es, dass Ilmenau mit artenreichen Wiesen den Schutz von Schmetterlingen, Wildbienen und anderen Insekten im Rahmen des Projektes „Ilmenau summt“ fördert. Darüber hinaus findet seit fast 20 Jahren jährlich der Wettbewerb „Ökologisch wertvoller Garten“ statt. Auch die Umweltbildung und Naturerfahrung wird in Ilmenau im Rahmen des Naturlehrpfades oder durch Infotafeln im Stadtpark forciert. Das Label wurde vom Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt und der Deutschen Umwelthilfe entwickelt. Die Bewertung erfolgte nach Punkten. Für Bronze waren 500 Punkte, für Silber 750 und für Gold 1000 Punkte notwendig. Ilmenau erreichte 781 Punkte.