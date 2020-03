Auf dem Weg zur Sozialassistentin

Beim Betreten des Gebäudes des GAW (Institut für berufliche Bildung gGmbH) am Ilmenauer Vogelherd, wo am Samstagvormittag alle Türen offen stehen, klingt Musik und Gesang an die Ohren der Besucher. Der Treppenaufgang ist dezent mit Hornveilchen gesäumt. Oben warten drei Fachschülerinnen am Kuchen- und Würstchenbuffet mit duftendem Kaffee. Sie bereiten den Gästen - es sind meist künftige Abgänger der Klasse 10 von Regelschulen in Begleitung der Eltern- die erste Überraschung. Musik gibt es hier fast jeden Tag zu hören, wenn sich die Sozialassistenten ihrem musischen Ausbildungszweig widmen. Mädchen und ein Bursche tanzen im Kreis, „springen wie ein Tiger“ und „fliegen wie ein Flieger“, so wie es ihnen der Liedtext vorgibt. Amelie, Sena und Michelle geben danach fachkundig Auskunft über ihre Ausbildung. Im zweijährigen Kurs mit dem Abschluss „Sozialassistent“ haben sie die Hälfte der Ausbildungszeit bald hinter sich. Als „Erziehungshelfer“ in Kinder- und Jugendeinrichtungen, wie Hort, Kindergarten oder Schule, dürfen sie mit 18 Jahre dann an der Seite ausgebildeter Erzieher arbeiten.„In aller Regel bleiben aber die Sozialassistenten noch weitere drei Jahre bei uns und bilden sich zum staatlich geprüften Erzieher oder zum Pflegefachmann/Pflegefachfrau aus“, erklärt Schulleiterin Claudia Schirbock. „Die in Theorie und Praxis ausgebildeten Erzieher und deren späteren Einsatzmöglichkeiten im Hort, im Kindergarten, in Heimen oder im Schulsozialbereich bieten in Ausbildung und Praktika das seit Jahren Gewohnte. Ganz anders sieht es hingegen mit der neuen Ausbildung zum staatlich geprüften Pflegefachmann/ Pflegefachfrau aus.“ Dieser Abschluss beinhaltet alle Pflegeberufe, von der Alten- und Heilerziehungspflege bis zur Patientenpflege am Krankenbett in Krankenhäusern und Fachkliniken. Die klassische Krankenschwester oder den Alten- oder Heilerziehungspfleger gibt es nicht mehr. 160 Schülerinnen und Schüler lernen am Institut.