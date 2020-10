Aufbauarbeit nach der friedlichen Revolution

Ganze 30 Wissenschaftler und Techniker der heutigen Technischen Universität (TU) Ilmenau haben ihren Arbeitsplatz nach der friedlichen Revolution 1990 gewechselt und sind in die Politik gegangen oder haben in der Verwaltung, in den Kommunen, den Schulen und Universitäten demokratische Strukturen aufgebaut. 21 von ihnen berichten in einem Buch über ihre Motivation, ihren Lebensweg, ihre Erfolge und ihre Enttäuschungen.

Alle waren darin geschult, zu analysieren und Lösungen zu finden Das Buch wollte Dagmar Schipanski (ehemalige Rektorin der Technischen Universität Ilmenau) unbedingt noch im Umfeld des Tages der Deutschen Einheit vorstellen. Am 2. Oktober folgten der erste Landrat des Ilm-Kreises, Benno Kaufhold, der ehemalige Oberbürgermeister von Erfurt, Manfred Ruge, der ehemalige Leiter der Kommunalaufsicht des Ilm-Kreises, Konrad Haueisen, sowie Christoph Schnittler und Michael Pabst ihrer Einladung ins Rathaus. Durch ihre wissenschaftlich-technische Ausbildung waren diese Persönlichkeiten darin geschult, Probleme zu analysieren und Lösungen zu finden, sagte Schipanski, die auch dazu zählt. Sie wurde Wissenschaftsministerin Thüringens und Landtagspräsidentin. Die anderen arbeiteten als Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete, Landräte, Bürgermeister, Beigeordnete und Mitarbeiter der Ministerien. Sie berichten in dem Buch vom Neuaufbau der Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis, über die Reprivatisierung in der Stadt Ilmenau, den Aufbau neuer Industriegebiete, den Bau von Krankenhäusern und Turnhallen, die demokratische Umstrukturierung der Technischen Universität Ilmenau und die Umgestaltung des Schulsystems. Doch der Blick geht weit über den Kreis hinaus: Der Verkehrswegeplan Deutsche Einheit, der Wiederaufbau der Altstadt von Erfurt, die Sanierung des Teersees Rositz, Wiederaufbau der Brockenbahn, Neuausrichtung der Carl-Zeiß-Stiftung, Einrichtung der weltgrößten Mineralienausstellung, der Terra Mineralia in Freiberg/Sachsen, Rettung der Maxhütte Unterwellenborn kommen zur Sprache. Das Buch wird von der Universitätsgesellschaft Ilmenau – Freunde, Förderer, Alumni herausgebracht, kostet zehn Euro und wurde an Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) und TU-Interimspräsidenten Peter Sattler durch die Vorsitzende der Universitätsgesellschaft Ilmenau, Dagmar Schipanski, übergeben. Manfred Ruge (CDU) erinnert sich im Buch an die Umbruchzeit, in der vieles möglich gewesen sei. Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) hatte in seinem Pfälzer Dialekt zu ihm gesagt: „Jong, Jong, es gibt goldenen Brei, nimm große Löffel und hol ihn dir!“ In Erfurt verhinderte Ruge mit anderen den Zusammenfall der mittelalterlichen Altstadt. Als er das Amt des Oberbürgermeisters übernahm, sagt er zu den noch im Rathaus Bediensteten: „Seht zu, dass Ihr Euch leise aus dem Staub macht“ und meinte die Stasi-Klientel. Ruge war vom Mai 1990 bis zum Jahr 2006 Oberbürgermeister von Erfurt.