In dem Gebäude vor dem Neideckturm in Arnstadt ist die Ausländerbehörde zu finden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufenthaltstitel werden verlängert

Die Ausländerbehörde des Ilm-Kreises wird ab Montag, dem 15. Juni, einen eingeschränkten Publikumsverkehr wieder aufnehmen. Ausländische Bürger erhalten von der Behörde einen Termin je nach Dringlichkeit. Die so geladenen Personen sollten sich maximal 15 Minuten vor dem Termin am Terminal der Aufrufanlage in der Wartezone der Ausländerbehörde anmelden. Sie würden dann von einem Mitarbeiter abgeholt, hieß es weiter. Personen, die verspätet erscheinen, würden abgewiesen werden.

Für Personen, die ohne ausreichende Entschuldigung den Termin nicht wahrnehmen, deren abgelaufener Aufenthaltstitel aber fortgalt, habe das rechtlichen Konsequenzen. Während des gesamten Aufenthaltes im Gebäude ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Aus Gründen der Rechtssicherheit werden bereits abgelaufene Aufenthaltstitel per Allgemeinverfügung bis zum 30. September 2020 verlängert. Die Ausländerbehörde bittet von Anfragen zur Beantragung von Terminen abzusehen. In dringenden Angelegenheiten sollte per E-Mail oder schriftlich über die Kontaktstellen in Ilmenau, Bürgerservice in der Krankenhausstraße 12a, oder in Arnstadt, Außenstelle Ichtershäuser Straße 31, Kontakt aufgenommen werden.