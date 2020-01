Aufkehren an der Abschussbasis

Mit dem Einbruch der Dunkelheit absolvierte ich am Vorabend der Silvesternacht verstohlen den letzten Einkauf des Jahres. Zwischen leer geräumten Regalen ergatterte ich eine Grundausstattung für den Pyromanen, der zur Jahresendfeier mit der eigenen und einer gastgebenden Familie zur Anwendung kommen sollte, und schlich zurück nach Hause.

So muss er sich wohl anfühlen, der Einkauf von Raketentechnik in einer Zeit, in der viele darüber diskutieren, was gut ist fürs Klima und was nicht.

Als es dann um Mitternacht aus allen Batterien qualmte, verschwand die Stadt unter einer Lage aus weißem Nebel und der Einstieg in die Diskussion war gemacht. Die am Gespräch Beteiligten konnten sich nicht ganz darauf einigen, ob es sich beim Silvesterfeuerwerk um den Ausstoß einer Zweijahresfahrleistung aller Autos in Deutschland handelte, oder eher um das Resultat von drei Tagen Berufsverkehr – jedenfalls kamen alle zum Schluss, dass da ganz schön viel Feinstaub in der Luft hing.

Ob Böllern oder nicht, soll meiner Meinung nach jeder für sich entscheiden. Aber ein wenig persönliche Aufräumarbeit hinterher hätte Arnstadt und Ilmenau sicher ganz gut getan. Denn am Neujahrsmorgen sahen beide Städte schlampig aus.

Andernorts sah ich Anwohner, die die Reste ihrer Abschussbasen aufkehrten und fand: Das wäre doch generell ein guter Kompromiss zwischen Gegnern und Anhängern von Feuerwerken.