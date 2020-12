270 Briefe unterschlagen: Tatverdächtige nach wochenlangen Ermittlungen identifiziert

Die 270 Briefsendungen werden nun an die Empfänger zugestellt (Symbolbild).

Ilmenau. Nach aufwändigen Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtigen identifiziert werden. 270 Briefsendungen waren in Ilmenau entsorgt worden.

Fast 16 Wochen, nachdem am 12. August 2020 in der Oehrenstöcker Landstraße in Ilmenau ein großer Einkaufsbeutel mit nicht zugestellten Postsendungen aufgefunden wurde, wurden die Tatverdächtigen ermittelt.

Aus den nicht zugestellten Sendungen ergaben sich 270 Einzelverfahren, die die drei ermittelnden Beamten zu einem Sammelverfahren wegen Unterschlagung und Verletzung des Briefgeheimnisses zusammenfassten.

Im Fokus der Ermittlungen stehen nun ein 29-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau. Vermutlich kamen sie ihrer Zustellertätigkeit nicht nach und entsorgten die Sendungen.

Die Briefe wurden bereits an den Zustelldienst überreicht, sodass sie an die Empfänger zugestellt werden können. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Paktauto

Unterdessen brachen Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in ein Paketdienstfahrzeug ein. Der Transporter stand in der Tatzeit auf der Rastanlage Eichelborn-Nord in Fahrtrichtung Frankfurt. Die Ladung wurde von den unbekannten Tätern durchsucht. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch unbekannt.

