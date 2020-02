Aus der Plattenkiste Musik mit dem Handy hören

Früher hatte man ja noch Plattenspieler, beginnt mein Gegenüber das Gespräch. Das weiß er dem Alter nach aber auch nur fast vom Hörensagen. Was macht man aber als Schallplattenfan, denn so einer ist er, in Zeiten von Musikstreaming-Portalen. Nur schnöde einen Titel nach dem anderen auf dem Handy abspielen, kein Fachsimpeln mehr über die legendären Cover der Gruppen und Interpreten? Er erinnert an Michael Jacksons „Thriller“, „Abbey Road“ von den Beatles oder das schwimmende Baby auf Nirvanas „Nevermind“.

Studenten bekommen zweijähriges Förderstipendium

Plattencover haben nicht nur Musik-, sondern auch Kulturgeschichte geschrieben, findet der Student des Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Ilmenau, Frederik Giese (24). Haben nur noch Sammler, die noch auf Vinyl zurückgreifen, den Anspruch auf echten Musikgenuss gepachtet?

Gemeinsam mit seinem Kommilitonen Marius Rudolf hat er mit weiteren Geschäftspartnern der Stark Solutions Group im Start-Up-Unternehmen Music Serve das Musikstreaming zum Anfassen erfunden.

Die Studenten bekommen zwei Jahre ein Förderstipendium von der Thüringer Aufbaubank und haben auch noch ihre Masterarbeit an der Technischen Universität in Ilmenau vor der Brust.

Music Serve hat seit September vorigen Jahres eine selbstlernende Datenbank erstellt, die auf die Datenbanken der Streamingdienste zugreift und individuell erstellte Barcodes oder NFC-Tags einliest, um die richtige Musik im richtigen Moment abzuspielen. Die künstliche Intelligenz und die der Studenten mussten dabei auf Name, Album und Tonation in der Datenbank zugreifen können, an dieser Aufgabe haben fünf Programmierer gesessen, so Giese.

Die Barcodes oder NFC-Tags sind jetzt in einem Plattencover integriert, das die Lust am aktiven und haptischen Musikgenuss wieder in das Wohnzimmer holt, ist der Saarbrücker überzeugt. Dazu werden hochwertige Pappe-Platten im CD-Format in einer Ilmenauer Druckerei hergestellt, die über eine Website vom Kunden bestellt werden können. Über ein Handy kann jeder diese Platten auslesen und wird direkt auf seinen jeweiligen Musikstreamingdienst weitergeleitet. Die Platten kommen in eine von einer Erfurterin designten und von einer Schreinerei im Amt Wachsenburg hergestellten Holzbox mit Deckel, die zum Durchstöbern animiert.

Kickstarter-Kampagne soll 100 Boxen in vier Wochen verkaufen

Ende Januar haben die Jungunternehmer dazu im Internet eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um die Plattenkiste allen Musikbegeisterten und denen, die es (wieder) werden wollen, vorzustellen.

Innerhalb von vier Wochen ist das selbstgesteckte Ziel, 100 solcher Boxen zu verkaufen. Der Preis für eine Box mit 48 Platten beträgt zunächst 90 Euro. Dabei kann man wählen, ob man CD, Plattenalben, einzelne Titel von Interpreten oder gleich eine gesamte Discografie auf der Platte verewigt haben möchte, aber auch Kinderhörspiele oder Ähnliches sind möglich. Nach Abschluss der Finanzierungsrunde bekommen die Unterstützer dann einen Link mit einem Code, um ihre Platten selbst zu erstellen. Einen Überblick gibt es unter: musicserve.starkgroup.de.

„Zwei Barcodes können außerdem als Beispiele mit dem Smartphone gescannt werden und schon startet der Musikgenuss“, versprechen die Macher. Ihr Service funktioniert ohne Abo-Verträge, man erwirbt nur die Plattenbox, die man sich selbst nach Wunsch zusammenstellen kann. Für Geschäftskunden, etwa Zeitungen und Musikmagazine, würde man die QR-Codes in die Artikel einstellen, so die weiteren Planungen. Für größere Stückzahlen ihrer Plattenbox ist man mit Investoren bereits im Gespräch. Noch arbeitet das Start-Up-Unternehmen zu viert in einem Keller in der Schwanitzstraße. Zuvor war es ein Wohnzimmer im Haus.