Aus Frauenwalds Freibad soll ein Naturcamp werden

Frauenwald. Claudia und Frank Weidner kommen aus dem Norden des Ilm-Kreises und haben im Süden Großes vor. Den idyllisch gelegenen Flecken im Lenkgrund vor den Toren Frauenwalds wollen die beiden Investoren zu einem Naturcamp entwickeln: Das vorhandene Gebäude des bisherigen Freibads soll für Gästezimmer aufgestockt, das Areal mit kleinen Holzhäusern bestückt, ein kleiner Zeltplatz angelegt und maximal drei Stellflächen für Wohnmobile angelegt werden. Die neuen Eigentümer des Grundstücks sind nach eigenem Bekenntnis Holzliebhaber und wollen möglichst viel aus dem natürlichen Material gestalten.

„Unsere Zielgruppe sind aktive Naturliebhaber, Familien und die Generation über 50“, erklärte Claudia Weidner in dieser Woche vor dem Ilmenauer Bauausschuss, der seit der Eingemeindung Frauenwalds als vorberatendes Gremium zuständig ist. Aktivitäten, Genuss und Erholung sollen den Besuchern des „Naturcamp Lenkgrund Frauenwald“ angeboten werden. Dazu wollen sich die Riechheimer auch mit jenen vernetzen, die Touristen im Ortsteil bereits Angebote machen. „Der Markt gibt es her“ – familienfreundliche Angebote seien gefragt, ist Claudia Weidner überzeugt. Und nicht zuletzt werde mit den Wohnmobilstellplätzen auch eine Lücke geschlossen, die es ihrer Überzeugung nach am Rennsteig gibt.

Winterfeste Minihäuser mit Kamin

Outdoor-Küche, Lagerfeuerstelle und eine Sauna sind überdies vorgesehen. Der Beachvolleyballplatz wird erhalten. Die vier bis acht geplanten Minihäuser sollen für eine ganzjährige autarke Nutzung mit Kamin und Sanitäreinrichtung bestückt werden.

Das klingt aus Sicht der Ilmenauer Kommunalpolitiker gut, doch es gibt auch einen Wermutstropfen. Die Entwicklung des Geländes nämlich würde das Aus des Freibads bedeuten, das wegen seiner Abgeschiedenheit und dem klaren Quellwasser auch von vielen Gästen außerhalb des Ortes geschätzt wird.

Freibad auf fremdem Land errichtet

„Zwei Herzen schlagen in meiner Brust“, bekannte deswegen auch Frauenwalds Ortsteilbürgermeister Frank Amm (parteilos). Zu DDR-Zeiten wurde das Schwimmbad auf fremdem Grund und Boden errichtet. Um das Freizeitareal nach der politischen Wende 1989/90 weiterhin öffentlich nutzen zu können, wurde eine Pacht von der Gemeinde entrichtet. Sie beträgt derzeit 1702,29 Euro, teilte die Stadt Ilmenau als Rechtsnachfolger von Frauenwald auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Wir wissen, dass wir Prügel bekommen werden“, sagte Amm mit Blick auf die bevorstehende Aufgabe des Bads. Allerdings sei auch der Investitionsstau „riesig“ gewesen und die Badesaison in Frauenwald habe selbst in heißen Sommern bei gerade einmal 50 Tagen gelegen.

Touristische Bereicherung

„Es ist nachvollziehbar, dass bei den Eigentumsverhältnissen nichts investiert wurde“, meinte Bauausschussvorsitzender Kurt Retzlaff. Stadtratsmitglied und Landtagsabgeordneter Andreas Bühl (beide CDU) ist „etwas traurig“, da es sich um sein Lieblingsbad handle – er empfindet die Pläne jedoch als „touristische Bereicherung“.

Doch es ist nicht so, dass das Bad ab sofort nicht mehr nutzbar wäre, betonte Claudia Weidner. Wird der Pachtvertrag in diesem Jahr nicht gekündigt, verlängert er sich automatisch um 24 Monate. Damit könnte das Freibad noch zwei bis drei Sommer besucht werden. Denn bis die Bagger anrollen, vergeht ohnehin noch etwas Zeit. Zunächst gibt es erst einmal den Aufstellungsbeschluss für einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan für das gut 5000 Quadratmeter große Grundstück, dem der Bauausschuss einstimmig zustimmte.