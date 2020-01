Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Auschwitz bleibt eine Verpflichtung“

Ilmenau. Am 75. Jahrestag der Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz haben in Ilmenau Bürger, Vertreter von Institutionen, die Stadtspitze sowie alle Fraktionen des Stadtrats am Wetzlarer Platz der Opfer des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 gedacht. Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) sagte mit Blick auf die Ereignisse der Gegenwart, dass es keinen Grund gebe, das Erinnern zu beenden. Einzelne oder bestimmte Personengruppen zum Sündenbock zu machen, sei das „typische Handwerk von Populisten“, die auf „komplizierte Problemfelder einfache Antworten“ anböten, sagte er.

Hauptrednerin des Gedenkens am Wetzlarer Platz in Ilmenau war Ursula Nirsberger, Mitarbeiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen, frühere Stadträtin der CDU und Beigeordnete. Es sei notwendiger denn je, an die Vergangenheit zu erinnern und wachsam zu bleiben, mahnte sie. Die Gräuel des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts „lassen keine Relativierung zu“, so Nirsberger. „Die unfassbaren Verbrechen an Menschen sind mit unserem Verstand nicht zu fassen“, stellte die Rednerin fest.

Es sei ein Alarmzeichen, wenn weltweit der Antisemitismus wieder zunehme und bis hin zu dem versuchten Anschlag auf eine Synagoge in Halle im Oktober führt, bei dem zwei Menschen getötet wurden. „Woher kommt nur ein solcher Hass in unserer Gesellschaft?“, fragte Ursula Nirsberger. Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus sei auch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs „Bestandteil unserer Nationalität“, Auschwitz weiterhin eine Verpflichtung, erklärte sie.

Nirsberger sprach sich dafür aus, Verdrängung oder Relativierung nicht zuzulassen, wenn es um die Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs gehe, und aktiv gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Die anwesenden Schülerinnen und Schülern bat sie stellvertretend für die junge Generation, ihre Argumente stets „in einem Klima der gegenseitigen Wertschätzung“ auszutauschen.

Begleitet wurde das Gedenken von der „Capella juventa“ unter Leitung von Steffen Rieche. In Ilmenau wird seit 1997 am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. In den darauffolgenden Jahren wurden die Biografien der ermordeten Ilmenauer Juden recherchiert, deren Namen auf einer Gedenktafel am Wetzlarer Platz zu lesen sind.