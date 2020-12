Auseinandersetzung eskaliert – 29-Jähriger im Krankenhaus behandelt

Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr kam es vor dem Einkaufsmarkt an der Straße Mühltor in Ilmenau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 29-jährigen Männern. Vorausgegangen war ein verbaler Streit zwischen den beiden Deutschen. In der weiteren Folge wirkte der Tatverdächtige gewaltsam auf sein Gegenüber ein. Der 29-Jährige erlitt hierbei starke Verletzungen im Gesicht, die im Klinikum behandelt werden mussten. Die Hintergründe zur Tat blieben bisher unklar. Die Polizei Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen.

