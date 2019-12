Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausgedienter Weihnachtsbaum als Wurfgeschoss in Eischleben

Zum 20. Mal fand Freitagnachmittag der Weihnachtsbaum-Weitwurf in Eischleben am Hotel Krone statt. Es galt, den hoteleigenen Weihnachtsbaum, der nach dem Fest ausgedient hat, so weit wie möglich zu werfen. Die Erstplatzierten erwarteten kleine Präsente. Zu den Teilnehmern, die den Baum über sieben Meter warfen, gehörte Thomas Hoffmann (Bild). In den Vorjahren wurde bereits an der Zehn-Meter-Marke gekratzt. Wie Gastgeberin Gudrun Münnich sagte, soll der Wettbewerb im nächsten Jahr fortgesetzt werden.