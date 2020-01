In der Universitätsbibliothek Ilmenau geht es ab 10. Januar um nachhaltige Mobilität.

Eine Interaktive Präsentation mit Beispielen aus der Praxis ist vom 10. Januar bis 19. Februar in der Universitätsbibliothek zu sehen.

Ausstellung zu Mobilität in Ilmenau

Ilmenau. Wie die Menschen in Zukunft mobil sein können, ohne der Umwelt damit massiv zu schaden, beschäftigt zurzeit Wissenschaft und Verkehrsplanung ebenso wie Politik und Gesellschaft. Die Universitätsbibliothek Ilmenau zeigt vom 10. Januar bis zum 19. Februar 2020 eine interaktive Wanderausstellung des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), die Besucherinnen und Besucher in nachhaltige Mobilitätskonzepte einführt. Wie die Universität mitteilte, werden neben Merkmalen einer lebenswerten Stadt in der Ausstellung auch Beispiele aus der Praxis für vorbildhafte Wohnquartiere mit umgesetzten nachhaltigen Mobilitätskonzepten vorgestellt. Der Eintritt ist frei.