Autofahrer berichten von Orgeleffekt an Ampel in Ilmenau

Von einer merkwürdigen Ampelschaltung einer Signalanlage an der Bücheloher Straße auf Höhe des Abzweigs zum Gewerbegebiet „Auf dem Steine“ berichten Autofahrer aus Ilmenau. Insbesondere in den Abendstunden sei ein permanentes Wechseln von Rot auf Grün festzustellen, hieß es. Mitunter gleiche die Signalanlage einer Lichterorgel. Die Stadtverwaltung nahm die Hinweise zum Anlass, beim zuständigen Landesamt für Bau- und Verkehr nachzufragen.

Wie die Behörde mitteilte, seien die Ampeln in der Bücheloher Straße so genannte „verkehrslastabhängig gesteuerte Lichtsignalanlagen“. Auf der Hauptachse, sowie auf den Nebenachsen und Kreuzungen sind in Abständen Induktionsschleifen in der Fahrbahn eingelassen, die den Fahrzeugverkehr registrieren.

Zwischen 20 und 21 Uhr schaltet die Signalanlage dann in eine spezielle Phase. In dieser Zeit lösen Fahrzeuge beim Passieren der Induktionsschleife eine umgehende Anforderung für eine Grünphase aus. „Halten Fahrer dann optimalerweise eine Geschwindigkeit zwischen 45 und 50 km/h, so ist die Ampel zeitlich genau dann grün geschaltet, wenn sie diese passieren“, heißt es aus dem Landesamt für Bau- und Verkehr. Auch wenn das Lichtsignal zwischenzeitlich wieder auf Rot springt, könne es dennoch zum richtigen Zeitpunkt auf Grün schalten. Das sei auch der Grund für den beobachteten „Orgeleffekt“ im Umschaltverhalten. Abhängig sei dies auch davon, ob kurz zuvor oder zeitnah ein anderes Fahrzeug von einem Nebenabzweig durch das Passieren der Induktionsschleife Grün anfordert. Im Grund soll diese Ampelschaltung den Autofahrern auf der Hauptstraße in den verkehrsärmeren Zeiten ein schnelleres Durchfahren ermöglichen.

Ab 21 Uhr ist die Ampel dann schließlich komplett abgeschaltet und es gilt die Vorfahrtsregelung gemäß der Beschilderung.

Das Straßenbauamt betonte, dass die Ampel auch an dieser Stelle regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit kontrolliert werde. Sollten darüber hinaus Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, wird ein Hinweis an das Landesamt für Bau- und Verkehr empfohlen.