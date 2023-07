Autofahrer ist mehr als doppelt so schnell wie erlaubt in Ilmenau unterwegs

Ilmenau Ein Autofahrer war in einer 50er-Zone mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Das fiel bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei auf.

Die Polizei hat am Montagnachmittag eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Auf der Bundesstraße 88 in Roda registrierten sie 75 Verstöße bei knapp 900 durchgelassenen Fahrzeugen, so die Polizei.

Zwei Fahrzeugfahrer erhalten ein Fahrverbot. Der höchste Verstoß lag bei 110 km/h - erlaubt waren 50 km/h.

