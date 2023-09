Autofahrer verliert Kontrolle und donnert im Ilm-Kreis Böschung hinauf

Griesheim. Ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer ist am Donnerstag auf der L3087 im Ilm-Kreis eine Böschung hinaufgedonnert. Möglicherweise war der junge Mann nicht nüchtern.

Auf der L3087 zwischen Griesheim und Stadtilm ist am Donnerstagnachmittag ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinaufgefahren. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, wollte der junge Mann aus Griesheim in Richtung Stadtilm kommend auf die B90 auffahren.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Vortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.

