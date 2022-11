Eine Autofahrerin ist in Gehren auf ein parkendes Auslieferungsfahrzeug der Post aufgefahren (Symbolfoto).

Autofahrerin fährt in Gehren auf Postauto auf und wird verletzt

Gehren. Eine 24-Jährige ist auf ein parkendes Auslieferungsfahrzeug der Post aufgefahren.

Bei einem Unfall in Gehren (Ilm-Kreis) ist Samstagvormittag eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 24-jährige Fiesta-Fahrerin in der Residenzstraße auf ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Auslieferungsfahrzeug der Post auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

