Babyschwimmen in Arnstadt

Arnstadt. Der neue Babyschwimmkurs im Sport- und Freizeitbad Arnstadt beginnt ab 8. Januar 2020. Mit ruhigem Sitzen am Beckenrand geben die Kursleiterinnen den Kindern Zeit, sich an das neue Umfeld, sowie an das vor ihnen liegende Wasser zu gewöhnen. Zu jeweils acht Terminen werden in den 30-minütigen Kurseinheiten Spiele, spezielle Haltegriffe-und Techniken, sowie Gleitbewegungen erlernt, welche einmal pro Woche geübt und ausgebaut werden. Mit Hilfe von Gymnastik und Gesang wird eine gemeinsame Wohlfühlatmosphäre für Eltern und Kind geschaffen. Der Babyschwimmkurs kann für 95 Euro inklusive Schwimmbadeintritt auf der Homepage www.bad-arnstadt.de oder telefonisch unter 03628/603379 gebucht werden.