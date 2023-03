Bäumchen für Neugeborene in Ilmenau

Ilmenau. Mit der Baumpflanzung für neugeborene Ilmenauer Kinder soll ein wichtiger Beitrag zum Erhalt des Ilmenauer Stadtwaldes geleistet werden.

Seit Beginn des Jahres 2021 erhalten frisch gebackene Eltern für ihren Nachwuchs zusammen mit dem Begrüßungsgeld sowie einem Willkommensgruß der Stadt Ilmenau zusätzlich einen Baumpflanz-Gutschein. Mit der Möglichkeit der Baumpflanzung für neugeborene Ilmenauer Kinder wird ein wichtiger Beitrag zum Erhalt und für die Zukunft des Ilmenauer Stadtwaldes geleistet, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

„Als die Ilmenauerinnen und Ilmenauer nach Orkan Kyrill am Lindenberg mit großem Engagement ihren neuen Bürgerwald pflanzten, wurden wir immer wieder darauf angesprochen, ob es nicht weitere ähnliche Initiativen geben könnte – gerade mit Blick auf die sich verschlechternde Situation in den Wäldern“, sagt Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). So sei die Idee der Baumpflanzaktion für Neugeborene entstanden.

„Die Eltern sorgen damit für eine bleibende Erinnerung an den unbeschreiblich großen Moment, in dem ein kleiner Mensch in ihr Leben tritt. Dem eigenen Baum jedes Jahr einen Besuch abzustatten und ihn beim Wachsen zu begleiten, ist aber auch für die Kinder selbst ein kleines Erlebnis. Weil die Baumpflanzaktion für Neugeborene in jedem halben Jahr stattfindet, ist sie außerdem ein gesellschaftlicher Beitrag hinsichtlich des Waldumbaus“, so Schultheiß weiter.

Die Bäumchen werden vom PEFC, einer Institution zur Sicherstellung,Vermarktung und Zertifizierung nachhaltiger Waldbewirtschaftung, sowie von der Stadt Ilmenau bereitgestellt. Am Freitag, 31. März, finden sich die für die Aktion angemeldeten Familien ab 14 Uhr in der Gemarkung Wümbach ein, um unter fachlicher Anleitung gemeinsam den „Ilmenauer Zukunftswald“ weiter zu bepflanzen.