Ball anhauchen ist verboten

Wir sind ja keine Fußball-Profis, wir Tischtennisspieler, darum gelten bei unserem Neustart in die Corona-Spielzeit Regeln ohne Anspruch auf Spieler-Tests. Der Deutsche Tischtennis Bund hat Empfehlungen für den Wiedereinstieg in den Trainings- und Wettkampfbetrieb gegeben. Diese würden auch für den Langewiesener Tischtennisverein gelten, der seine Saison wegen der Pandemie abrupt abbrechen musste, wie andere Sportvereine auch. Bisher sind aber keine Sporthallen wieder freigegeben, nicht mal für den Schulsport. Also lesen wir die Theorie des neuen Tischtennis-ABC unter der Prämisse von auferlegten Hygieneschutzmaßnahmen: Der Auf- und Abbau der Tische erfolgt mit Handschuhen und Mundschutz. Wenn möglich sollte zum Training im Freien gespielt werden. Es wird kein Doppel gespielt. Es gibt keinen Seitenwechsel. Umkleide- und Duschräume dürfen nicht genutzt werden. Das Händeschütteln oder Abklatschen vor und nach dem Spiel entfällt. Der Ball darf nicht angehaucht werden. Auch Handschweiß darf nicht mehr am Tisch abgewischt werden. Soweit so gut? Der Sportfreund „Wolle“ schrieb daraufhin in unserer WhatsApp-Gruppe: „Tischtennisschläger günstig abzugeben“ mit einem heulenden Smiley.