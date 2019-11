Bauarbeiten für Einkaufsmarkt in Ilmenau ab 2021

Das Aldi-Einkaufszentrum im Wohngebiet Am Stollen soll abgerissen und größer neu gebaut werden. Die Pläne dazu wurden am Montag in der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses des Ilmenauer Stadtrates von Rene Guth, Leiter Immobilien Aldi, und Günter Beckermann, vom Planungsbüro ISU Kaiserslautern vorgestellt. Den Markt gegenüber dem Pflegeheim Hüttenholz gibt es dort seit 1991, er entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen, sowohl intern für die Betriebsabläufe der Mitarbeiter als auch für die Kunden, sagte Guth. Bisher sei der Markt ziemlich unstrukturiert gewesen, was die Plätze von Leergutannahme, Backwaren und Lager anbetroffen habe, dadurch hätten die Mitarbeiter große Wege zurücklegen müssen.

Der Markt mit einer Verkaufsfläche von 680 Quadratmetern soll abgerissen werden und mit einer Verkaufsfläche von 1045 Quadratmetern neu auf dem 5000 Quadratmeter großen Gelände gebaut werden. Die Bauform soll sich dem Wohnumfeld anpassen. Das bisherige Satteldach werde dabei durch ein begrüntes Flachdach ersetzt, da Anwohner auf das Dach sehen könnten. An der Größe der Parkfläche soll sich wegen der begrenzten Platzverhältnisse nichts ändern. Aus der Abwärme der Kälteanlage wolle Aldi eine Fußbodenheizung energetisch betreiben, Wasser- und Abwasserleitungen müssten auch umverlegt werden. Der Markt versteht sich als Nahversorger, werde in seinem Neubau das gleiche Sortiment anbieten, dazu gehören auch zehn Prozent Aktionsware. Stadtrat Rolf Macholdt (Pro Bockwurst) schätzte anhand der Prospekte das Sortiment an Aktionsware auf 25 Prozent und war nicht damit einverstanden. Das bestritt der Mitarbeiter, man habe da seine Auflagen zu erfüllen, sagte er. Man rechnet mit sieben Monaten Bauzeit inklusive Abriss, ein Ersatzverkauf an anderer Stelle sei nicht möglich, aber es gäbe ja noch einen zweiten solchen Markt in Ilmenau. Freilich tue so ein Nichtverkauf über diese Zeitspanne weh, sagte Guth. Voraussichtlich werde man 2021 mit den Bauarbeiten beginnen. Der Ausschuss stimmte einer Offenlage des Entwurfs für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu. Das letzte Wort hat der Stadtrat dazu.