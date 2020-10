Die Stadt Ilmenau will mit einem projektbezogenen Budget in den nächsten Haushalten für eine schnelle Hochwasserfreistellung der Ilm sorgen.

Baubeginn an der Fischerhütte in drei Jahren realistisch

Ilmenau. Sobald der jüngst beschlossene Bebauungsplan für das Areal Fischerhütte rechtskräftig wird, will die Stadt ihrerseits alles daran setzen, dass auf der ehemaligen Glaswerksfläche tatsächlich bald die Bagger anrücken können. „Innerhalb von zwei bis drei Haushaltsjahren ist meiner Einschätzung nach die Hochwasserfreimachung leistbar“, sagte am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Damit ein dritter Campus der Technischen Universität entstehen kann, muss zuvor die Ilm durchlässiger gestaltet werden, denn das in Besitz der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) befindliche Gelände rund um die Fischerhütte liegt sich in einem Überschwemmungsgebiet.