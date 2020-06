Guten Morgen Ilm-Kreis: Baulärm und Nerv-Moderator

Erwähnte ich schon, am Dienstag in Arnstadt keinen Straßenmusiker und keinen Café-Lärm vom Büro aus akustisch vernommen zu haben? Das war schier nicht möglich, da andere Geräusche alles weit und breit übertönten, denen ich hilflos ausgeliefert war. Genau über der Redaktion befand sich die alte Redaktion, und die haben derzeit die Handwerker fest im Griff. Eine Art Generalumbau mit allem was dazugehört: Hämmern, Bohren, Sägen, Klopfen. Tagein und Tagaus. Ich dachte, in jedem Moment sind sie mit der Decke durchgebrochen und gucken mir auf die Tastatur. Wie schön war doch da das Gedudel vom Leierkastenmann und sein schräger Gesang dazu. Zum Runterkommen wartete abends wenigstens ein Geister-Fußballspiel, da kann es ja nicht so laut werden, ohne Zuschauer, dachte ich. Und hatte nicht mit dem nervenden Moderator gerechnet. Jede Bewegung innerhalb und außerhalb des Platzes hat der haarklein beschrieben, ohne Luft zu holen, als hätten wir ein Radio und keinen Fernseher laufen. Man konnte sich bei seinem Singsang gar nicht richtig auf die durch die Arena schallenden Anfeuerungen der Spieler konzentrieren. Während ich das hier schreibe, ist es obendrüber ganz ruhig geworden. Das halte ich bestimmt nicht lange aus!