Auch in Plaue wurden am Ufer der Gera mehrere Bäume entnommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumfällungen entlang des Gera-Radwegs

Plaue. An beiden Seiten des Gera-Ufers wurden in den vergangenen Tagen umfangreiche Baumfällungen vorgenommen, wie hier an der Skulptur von Heiko Surek, die sich am Radweg in Plaue befindet. Die Bäume mussten bis zum Frühjahr entfernt werden, weil das Bundesnaturschutzgesetz wegen nistenden Vögeln Fällungen von 1. März bis 30. September verbietet. Auch am Ortseingang von Arnstadt wurden entlang des Radweges mehrere Bäume entfernt.