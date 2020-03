Beauftragter vorerst nicht hauptamtlich

Ilmenau. Die Chancen auf einen fest angestellten Inklusionsbeauftragten in Ilmenau sind gesunken. Wie Hauptamtsleiterin Marion Bodlak in der vergangenen Woche mitteilte, gebe es für die Schaffung eines solchen Amts keine Fördermittel des Landes. Die finanziellen Zuwendungen stehen nur Landkreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung, sagte sie. Das ergab eine Nachfrage beim Land.

In Ilmenau hatten sich Besucher des Stammtischs für Menschen mit Handicap eine hauptamtliche Stelle im Rathaus gewünscht, von der aus ihre Anliegen betreut werden. Bei einer Versammlung mit Thüringens Landesbeauftragtem für Menschen mit Behinderung, Joachim Leibiger, hatte es Signale gegeben, dass die Stadt mit ihren knapp 39.000 Einwohnern möglicherweise in den Genuss einer Förderung in Höhe von 60 Prozent zur Schaffung eines hauptamtlichen Inklusionsbeauftragtem kommen könnte. Das Geld sollte eigentlich im Zusammenhang mit der Kreisgebietsreform verteilt werden, die letztlich nicht zustande kam.

Unabhängig davon hatte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) darauf hingewiesen, dass es schon jetzt im Stadtrat Sorgen hinsichtlich der Personalkosten gebe. Ehrenamtlicher Inklusionsbeauftragter ist in Ilmenau Philipp Schiele.