Bebauung von altem Schlossgarten nicht ausgeschlossen

Ilmenau. Soll der Platz zwischen Schlossmauer und Bahnhofstraße als letztes freies Filetstück der Ilmenauer Innenstadt bebaut werden dürfen? Diese Frage wird der Stadtrat in den nächsten Monaten beantworten. Am Montag gab der Bauausschuss schon einmal grünes Licht für die Aufstellung eines Bebauungsplans, der im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden soll.

Damit ist noch nichts entschieden. Der Beschluss bedeutet erst einmal, dass ausgelotet wird, was überhaupt auf der Fläche machbar ist. Danach wird die Stadtverwaltung einen Vorschlag erarbeiten, über den wiederum der Stadtrat zu befinden hat.

Bislang wird das Areal noch als Parkplatz genutzt. Dieser Umstand ist zugleich auch der Grund für Bedenken unter den Kommunalpolitikern. Denn zeitweise sind die Stellflächen so gut frequentiert, dass sich eigentlich jeder Gedanke daran verbietet, wertvollen Parkraum verschwinden zu lassen, finden einige. „Gibt es denn dafür überhaupt Ersatz?“, fragte Stadtratsmitglied Eckhard Bauerschmidt (Die Linke).

So klar lässt sich die Frage nicht beantworten. Zwar ist das Vorhaben vom Bau eines Mobilitätszentrums mit Parkhaus am Bahnhof nicht vom Tisch. Aber selbst wenn das Projekt Wirklichkeit wird – zentral gelegen wären diese Stellflächen nicht.

Für Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) stellt sich hingegen die Frage anders: „Muss denn so ein städtisches Filetstück ein Parkplatz sein?“ Der Stadtchef deutete an, dass durchaus Investoren für eine Bebauung vorhanden wären. Seiner Auskunft nach gehen wöchentlich Anfragen aus der privaten Wirtschaft im Rathaus ein, „eigentlich eine schöne Situation“, fand Schultheiß. Für ihn ist das ein „innerstädtisches Areal, das sicher sein Potenzial nicht so ausgeschöpft hat, wie man es ausschöpfen könnte“, meinte der Oberbürgermeister. Auch Bauausschussvorsitzender Kurt Retzlaff (CDU) meinte: „Ein Parkplatz ist nun wirklich nicht das Schönste für eine A-Lage.“

Darauf hat Stadtratsmitglied Norbert Zeike (Bürgerbündnis) noch eine andere Sicht. „Bei städtebaulicher Entwicklung denken wir immer sofort daran, etwas hinzubauen. Wie wäre es stattdessen mit einer Grün- oder Erholungsfläche?“, lautete sein Standpunkt. Einen solchen Vorschlag hatten er und Mitglieder seiner Fraktion bereits im Fall des Parkplatzes am Mühlgraben gemacht – dafür aber Kritik der Händler geerntet, für deren Kunden die Stellflächen Argumente für den Einkauf in der Fußgängerzone sind.

Generell gehe es erst einmal darum, die Möglichkeiten auszuloten, die der Platz hat, sagte Jarste Koch vom Stadtbauamt. Nicht zuletzt befinden sich auf dem Gelände auch zwei kommunale Gebäude – darunter die Stadtbibliothek. Den Eingeschossern eventuell noch eine Etage aufzusetzen, sei auch eine Option, die in einem Bebauungsplan festgelegt werden könnte, sagte sie.

In der Begründung zum Aufstellungsbeschluss heißt es, das Grundstück mit der Nummer 3022 stelle einen „innerstädtischen Standort mit Verdichtungspotenzial dar“. Die Fläche des ehemaligen Schlossgartens soll zu einem urbanen Bereich entwickelt und „eine intensivere Nutzung und größere Bebauungsmöglichkeit des Grundstücks erreicht werden“, geht aus den Unterlagen hervor.