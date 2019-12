Beim Weihnachtsmarkt in Unterpörlitz soll es in diesem Jahr etwas nachhaltiger zur Sache gehen.

Behälter wieder verwendbar

Ilmenau. Als einen Vorgriff auf das Ilmenauer Altstadtfest betrachtet Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) den Einsatz wiederverwendbarer Becher für Getränke zum Weihnachtsmarkt in Unterpörlitz am kommenden Sonnabend. Dabei sollen nach langer Zeit wieder Behältnisse in Umlauf kommen, die nicht gleich nach einmaliger Benutzung in den Mülleimer wandern. Dafür habe sich insbesondere Ortsteilbürgermeistern Ute Oberhoffner (CDU) stark gemacht, was er sehr schätze, sagte Schultheiß. Die Becher werden gegen einen Pfand ausgegeben und sind mit weihnachtlichen Motiven bedruckt. Wer möchte, könne das Gefäß als Souvenir behalten, oder sich das Geld dafür bei der Abgabe zurückholen.

Ein ähnliches System ist zum Altstadtfest im nächsten Jahr in Ilmenau geplant. „Wir sollten den Trend überwinden, bei dem nach dem Genuss eines Getränks gleich ein ganzer Becher weggeworfen wird“, sagte Schultheiß. Seiner Erinnerung nach war es früher bei Weihnachtsmärkten ohnehin üblich, dass Glühwein in Tassen und nicht in Wegwerfbechern ausgegeben wurde.