Behindertengerechtes Dreirad vor Supermarkt gestohlen

Ein behindertengerechtes Dreirad für Erwachsene ist am Donnerstag in der Zeit zwischen 17.35 bis 17.50 Uhr in der Ratsteichstraße in Ilmenau gestohlen worden.

Das Dreirad für Erwachsene hat nach Angaben der Polizei einen Wert von mehr als 1000 Euro und war vor einem Supermarkt abgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Dreirades machen können. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) entgegen.

