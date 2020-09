Behördenanliegen werden besprochen

Der Thüringer Bürgerbeauftragte, Kurt Herzberg, bietet einen Sprechtag in Arnstadt an. Bürger können sich mit Behördenangelegenheiten am Dienstag,

17. November, ab 9 Uhr im Landratsamt des Ilm-Kreises,Ritterstraße 14 (Sitzungssaal Raum 220, 1. OG) in Arnstadt einfinden. Unter Einhaltung der Infektionsschutzbestimmungen wird der Bürgerbeauftragte zu Fragen und Bitten der Bürger beraten sowie Anregungen und Beschwerden aufnehmen.

Interessierte werden gebeten, einen Gesprächstermin unter der Telefonnummer 0361/573 113 871 vereinbaren. Unterlagen, etwa Bescheide oder Schreiben der Behörden, die die Anliegen betreffen, sollten zum Terminen mitgebracht werden. „Der direkte Austausch, das Miteinanderreden und das Interesse für die Belange der Bürgerinnen und Bürger sind Kernpunkte meiner Arbeit“, so Herzberg. Die Beratung ist kostenlos.

Bürgeranliegen können auch per E-Mail an post@buergerbeauftragter-thueringen.de sowie an das Postfach 90 04 55, 99096 Erfurt gerichtet werden.