Familie Kästner aus Wümbach hatte es in der Vergangenheit mit ihrer Weihnachtsbeleuchtung zu einiger Berühmtheit gebracht.

Bei den Kästners leuchtet es bescheidener

Zehn Jahre lang waren Haus und Garten zur Adventszeit derart aufwendig geschmückt, dass es in der näheren Umgebung nichts Vergleichbares gab. Allabendlich sammelten sich Schaulustige in der Kleinen Feldstraße, reger Fahrzeugverkehr herrschte und sogar einige Busse kamen. Seit vier Jahren geht es bei den Kästners nun wieder beschaulicher zu. „Es wurde einfach zuviel, auch wenn es mich gefreut hat, die Kinderaugen zu sehen“, sagt Romy Kästner. Aber auch jetzt ist in der Weihnachtszeit zumindest der Vorgarten noch hell erleuchtet.