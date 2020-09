Der Zugang zum Spielplatz am großen Teich wurde inzwischen eindeutiger beschildert.

Bei Schildern am Spielplatz bessert Ilmenau nach

Die Spielplätze der Stadt waren gerade wenige Wochen nach der durch die Corona-Krise begründeten Schließung der Einrichtungen wieder offen, als Eltern mit ihren Kindern an einem Sommertag im August im Naherholungsgebiet der Teiche in Ilmenau wieder vor einem verschlossenen Zaun standen. Der Spielplatz war dem Anschein nach verriegelt – entsprechend frustriert meldeten sich Eltern in der Redaktion unserer Zeitung. Denn einen erkennbaren Grund gab es nicht, auch ein Hinweisschild fehlte.