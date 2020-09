Beifall für Königsees scheidenden Kantor

Veit Martin (32), hier in der Königseer Stadtkirche, scheidet nach vier überaus erfolgreichen Jahren aus dem Amt des Kantors in Königsee und Umgebung.

Routiniert steigt Kantor Veit Martin die knarrenden Stufen der Treppen in der Stadtkirche hinauf, womöglich zum letzten Mal – zumindest in diesem Amt. Vor vier Jahren im Mai war es, als er sich für die Kirchgemeinden Königsee und Oberhain als Kirchenmusiker bewarb. Ein durchaus aufwendiges Verfahren, denn es war nicht nur die Begleitung der Gottesdienste und anderer kirchlicher Anlässe, für die man einen Neuanfang suchte und in dem er sich gegen mehrere Mitbewerber durchsetzte.

Veit Martin, der 32-Jährige, gebürtig aus dem kleinen Ort Falken nördlich von Eisenach, hat die Herzen der Königseer im Sturm erobert. Und wollte dabei als gelernter Mechatroniker bei Opel in Eisenach zunächst nur eine andere Perspektive im Leben haben, als die nächsten Jahrzehnte zwar gut bezahlt, aber eben doch am Band zu stehen.

Der Vater ist Blasmusiker, so dass ihm, der sich auch sonst gern als Hans Dampf in allen Gassen im Heimatort betätigt, der Sinn für Klangvolles in die Wiege gelegt wurde. Also beginnt er ein Studium der Kirchenmusik an der Uni in Greifswald, an dessen Ende es ihn zunächst zur Schwangerschaftsvertretung in Malchow verschlägt, ein Tipp, den ihm ein Kommilitone gibt, der aus Cursdorf stammt. Dass von dort die andere Bewerbung in eine hessische Kleinstadt gar nicht erst zur Einladung führt, möchten heute alle als Glücksfall betrachten.

Aufgaben sind nicht von Pappe

Die Aufgaben im Landkreiswesten sind nicht von Pappe. Das große Gebiet hat viele Orgeln, von denen die meisten durchaus als schwach auf der Brust zu bezeichnen waren. Es hat Posaunenchöre, die ebenso wie die klassischen Chöre an Schwindsucht leiden – zum Leben zu wenig, zum Sterben zuviel.

Wie sollte er schaffen, woran sein Vorgänger sich schon vergeblich versucht hatte? „Mit einem Eisbrecher”, erzählt er. „Ich bin in die Kneipe und habe eine Runde ausgegeben. Da hatte ich bei der Jugend erstmal Aufmerksamkeit. Ich habe sie zu einem Mitternachtskonzert in die Kirche eingeladen, habe auf der Orgel auch Lieder gespielt, die die Altvorderen die Stirn hätten runzeln lassen.”

Der Erfolg war keineswegs eine Garantie. Doch irgendwann hatte er die Königseer soweit, dass sie zur Probe nach Oberhain gefahren sind. Dass er beim Unweisen Rat in die Bütt stieg, hatte ihm bei Sitzungspräsident a. D. Marco Waschkowski Respekt verschafft.

Chöre im Rinnetal endlich vereint

Auch der Dörnfelder Männerchor, in dem Eckhard Möbius – seines Zeichens Ortsteilbürgermeister und Stadtratsvorsitzender in Königsee – seinen Bassbariton mit Durchsetzungskraft schulte, fand bald in ihm einen musikalischen Leiter.

Und warum ist nun Schluss, wo alles in bester Ordnung ist? Weil man aufhören soll, wenn es am schönsten ist? Will man es pathetisch sagen, gibt es nur eine Kraft, die ihn von Königsee wegzulocken vermochte: die Liebe. Die Herzdame stammt, wie ihre ganze Familie, aus Sachsen. Die neue Stelle in Radeburg bekommt im Herbst 2020 einen, der in Königsee seine Feuerprobe bestand: als Kantor – was lateinisch Vorsänger meint.

Übrigens: Es soll Stimmen geben, die würden die namenlosen, aber endlich vereinigten Chöre, die er dem noch nicht gefundenen Nachfolger übergibt, Martinschor nennen wollen.