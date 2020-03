Berufsschüler räumen den Schreibtisch ihrer Lehrerin auf

Zum Tag der offenen Tür im Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau am Standort in Ilmenau zeigten am Samstagvormittag Produktionstechnologen im zweiten Lehrjahr, wie aufgeräumt, ordentlich und zweckmäßig ein Lehrerschreibtisch aussehen kann. Einer von verschiedenen Optimierungsprozessen, die sie zusammen mit ihrem Lehrbetrieben für die Berufsschule umgesetzt haben. Dazu gehört auch das Konstruieren und Bauen eines Medientisches, der 3-D-Drucker wurde auf einem schwingungsfreien Tisch wieder zum Laufen gebracht, auch Schränke im Klassenraum sind Marke Schüler-Eigenbau. „Das ist ein Problemlöserberuf“, sagt anerkennend Klassenleiterin Kristina Alanski-Heubach, aber unter den Lehrlingen sind keine aus dem Ilm-Kreis. Sie kommen aus größeren mittelständischen Ausbildungsbetrieben in Coburg, Paderborn, Berlin.

Auch Schulleiter Frank Macholdt verweist in seiner Bilanz auf diesen besonderen Ausbildungsberuf. Insgesamt arbeite man mit 300 Ausbildungsbetrieben als Partner zusammen. Das Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau ist mit 1270 Schülern und 87 Lehrern die größte Schule im Landkreis, davon werden 900 Schüler von 56 Lehrern in Ilmenau unterrichtet. Erik Nordhauß aus Langewiesen erlernt den Beruf des Flachglasmechanikers, sein Ausbildungsbetrieb ist die Pan-Dur Glass GmbH in Ilmenau, sie produziert Kühltruhenscheiben für Einkaufsmärkte. In seinen fast drei Lehrjahren hat er den Umgang mit Glas gelernt, man könne es schneiden, schleifen, polieren, kleben, biegen, bohren, und der Betrieb will ihn übernehmen.

Der Schulleiter spricht von einem breiten Spektrum an Ausbildungsberufen, neben kaufmännischen Berufen und Elektrotechnikern lernen hier auch Forstwirte und man erlangt nach der 10. Klasse der Regelschule in drei Jahren am beruflichen Gymnasium das Abitur mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Technik. 25 Schüler gehen jedes Jahr diesen Weg neu an der Berufsschule. Macholdt lobt das gute Verhältnis der Schüler und Kollegen, man trete sich freundlich gegenüber. Ein ehemaliger Schüler hat ihm jetzt eine Spende für die Schule über 200 Euro geschickt und sich mit den Worten bedankt: „Ich hatte bei ihnen meine absolut beste Schulzeit“. Neben dem Tag der offenen Tür wirbt die Schule ansonsten bei der Berufsberatung und Elternabenden für sich.

Melanie Nilius und Michael Seiring präsentierten den Schlittenbauer aus Geschwenda als Ausbildungsbetrieb. Foto: André Heß

Es präsentierten sich in der Aula Ausbildungsbetriebe, darunter die Arnstädter Verzahnungstechnik GmbH, die Zerspanungsmechaniker sucht, N3 Engine Overhaul Services GmbH Arnstadt, die erstmals mit der Berufsschule zwei Fachkräfte für Lagerlogistik ausbildet und KHW Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk GmbH Geschwenda, die erstmals eine Ausbildung zum Industriekaufmann anbieten, bisher für die eine Stelle 15 Bewerbungen haben und man sich noch bis Mai melden kann. Zum Tag des Glasapparatebauers stellte sich in der Cafeteria ein vor drei Jahren gegründetes Netzwerk von acht Firmen vor, die aus Ilmenau, Stützerbach, Langewiesen, Wümbach, Geschwenda und Rudolstadt kommen, die diesen traditionellen Beruf in der Region durch ihre Ausbildung nicht aussterben lassen. In der Berufsschule erlernen ihn derzeit 13 Lehrlinge im ersten Lehrjahr.