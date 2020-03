Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beschränkte Kussfreiheit

Ich habe eine Leserbeschwerde bekommen. Es könnte ja nicht sein, dass er nichts mehr in der Zeitung über Erna und Heinz erfährt. Auf das Argument von Erna, dass der Spannungsbogen hoch gehalten wird, meinte er, der Bogen platze gleich. „Keine Politik, kein Karneval, nur Schönes!“, wolle er lesen. Der Mann hat ein Abo und als Jäger einen Waffenschein samt Jagdglück, das er gerne mit Freunden teilt. Ihm muss hiermit durch den Heinz geholfen werden. Also, nur Schönes! Wir sind zwar noch kerngesund (hoffentlich), der Heinz hat aber die Gunst der Stunde genutzt, und zuhause schon mal die Quarantäne verordnet. Getrennte Zimmer, beschränkte Kussfreiheit und nicht gleichzeitige Schlafens- wie Aufstehzeit. Notgedrungen macht es sich der Heinz in der Stube beim Fußball gemütlich, Erna zieht die Küche oder wahlweise auch das Gästezimmer vor. Da lässt sich so schön ohne Störung bügeln. In diesen Tagen kann man nicht vorsichtig genug sein, habe ich ihr gesagt, wo wir doch beide beruflich viel Kontakt mit Hinz und Kunz haben. Über den freiwilligen Entzug habe ich mir derweil beim Holzspalten hinweggeholfen. Ein Hobby, dem ich tagelang nachgehen könnte, wenn es nicht so seine Nachwirkungen im Rücken und mit dem blau-rot gefärbtem Zeh hätte. Das Holz vor der Hütte ist für die lieben Nachbarn. Bei uns brennt schon wegen der Quarantäne genug die Luft.