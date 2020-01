Besser den Blick nach unten

Dass Arnstadt ein heißes Pflaster ist, könnten böse Zungen behaupten. Zumindest wenn der Blick auf die Kriminalitätsstatistik geht und man die Kreisstadt mit Ilmenau vergleicht. Die meisten Vorfälle passieren laut Polizei zweifelsohne im Norden des Kreises. Deswegen können sich die Arnstädter bestimmt so sicher fühlen, wie die Ilmenauer auch. Denn der persönliche Eindruck ist stets subjektiv, die Statistik etwas anderes.

Dass Arnstadt ein gefährliches Pflaster hat, ist mir unlängst aufgefallen. Die Sanierung der historischen Innenstadt führte wohl dazu, dass das Pflaster dem mittelalterlichen Vorbild angepasst wurde. Hinter der Bachkirche hätte ich mich fast auf die Nase gelegt, weil ich mit den Höhenunterschieden der einzelnen Pflastersteine nicht gerechnet hatte. Auf Nummer sicher geht, wer die Beine so hoch hebt, als wenn er auf einem Wanderpfad mit Wurzeln unterwegs wäre.

Nicht gefährlich, dafür aber lästig sind die Hinterlassenschaften der Hunde in der Arnstädter Fußgängerzone. So etwas kenne ich aus Ilmenau. Dort gibt es bestimmte Ecken weitab vom Zentrum, wo der Blick stets zum Fußboden gerichtet sein sollte. In Arnstadt passiert dies in bester Lage. Da sieht man von der wunderschönen Innenstadt leider wenig.