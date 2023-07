Betrunken gegen Hauswand und Tankbetrug: 19-Jähriger handelt sich im Ilm-Kreis mehrere Anzeigen ein

Griesheim. Nach einer Chaosfahrt im Ilmkreis kann die Polizei einen 19-Jährigen überführen. Die Liste seiner Vergehen ist lang.

In der Nacht zum Donnerstag verursachte ein 19-Jähriger in der Nähe des Sportplatzes einen Verkehrsunfall und flüchtete. Der Fahrer und eine 20-jährige Insassin wurden leicht verletzt. Ein weiterer 17-Jähriger blieb unverletzt.

Nach den Angaben der Polizei befuhr der junge Mann die Ortsverbindungsstraße zwischen Langewiesen und Griesheim und verlor auf Höhe des Sportplatzes die Kontrolle über seinen Pkw Audi. Er streifte zunächst einen Baum und kollidierte mit einem anderen, der dadurch entwurzelt wurde. Der 19-Jährige fuhr anschießend rückwärts gegen eine Hauswand und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Er setzte seine Fahrt weiterhin fort und beging an einer Tankstelle in Geraberg einen Tankbetrug. Durch Polizeibeamte der LPI Erfurt konnte der Fahrer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Wie die Polizei mitteilte, ist der 19-Jähriger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, das Fahrzeug ist nicht zugelassen und pflichtversichert. An dem Audi waren falsche Kennzeichentafeln angebracht. Gegen den 19-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

