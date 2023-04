Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Ilmenau einen Unfall verursacht und wollte flüchten. (Symbolfoto)

Betrunkener Autofahrer will nach Unfall flüchten – Junge Frau unter Drogen unterwegs

Die Meldungen der Polizei für Ilmenau.

Am späten Donnerstagabend gegen 23.55 Uhr fuhr ein 23-jähriger Kia-Fahrer in Ilmenau aus der Langewiesener-Straße nach links auf den Helmholtzring. Ein aus der Gegenrichtung kommender 29-jähriger VW- Fahrer touchierte laut Polizei den Kia am Fahrzeugheck. Danach setzte der 29-jährige VW-Fahrer seine Fahrt fort.

Der Kia-Fahrer konnte den VW-Fahrer stoppen, stellte beim Gespräch Alkoholgeruch fest und informierte die Polizei. Die Beamten konnten einen Vorwert von 1,72 Promille beim VW-Fahrer ermitteln. Er wurde zur Blutentnahme ins Ilm-Kreis-Klinikum gebracht, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der beim Unfall verursachte Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 3500 Euro geschätzt.

21-Jährige unter Drogen unterwegs

Eine 21-jährige Smart-Fahrerin wurde am frühen Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr auf der Schmücker-Straße in Manebach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. In der weiteren Folge unterband die Polizei die Weiterfahrt, die junge Frau kam zur Blutentnahme ins Ilm-Kreis-Klinikum. Die 21-jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten.

