Bibliothek als neuer Sitz für Seniorenbeirat im Gespräch

Ilmenau. Bei der Suche nach einem neuen Büro für den Ilmenauer Seniorenbeirat zeichnet sich eine Lösung ab. Wie Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, habe man dem Vorstand des ehrenamtlich tätigen Gremiums einen Raum im Gebäude der Stadtbibliothek angeboten. Der Ort ist barrierefrei zu erreichen, was eine Bedingung für die Erreichbarkeit des Seniorenbeirats war. Zudem verfügt der Raum im Seitenanbau der Bibliothek über einen Computer und einen Telefonanschluss. Perspektivisch kommt auch ein Sitzungsraum hinzu, wenn die Umbauarbeiten abgeschlossen sind, kündigte Schultheiß an.

„Ich sehe darin eine einfache und kurzfristige Lösung. Schließlich halten wir für die anderen Beiräte auch Räume vor“, sagte der Oberbürgermeister. Zuvor war der Vorstand an ihn herangetreten, weil sich der Beirat den bislang genutzten Raum im Mehrgenerationenhaus Alte Försterei nicht mehr habe leisten können. Monatlich wurden für die Nutzung 60 Euro Miete gezahlt. Das Haus ist in Besitz der Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft (IWG). „Das soll nicht den Eindruck erwecken, als könne die Stadt die Miete nicht übernehmen. Aber wenn wir eigene Räume zur Verfügung haben, sollten wir sie auch nutzen“, meinte Daniel Schultheiß.

In der letzten Sitzung des Sozial- und Gleichstellungsausschuss´im vergangenen Jahr hatte die Nachricht, dass der Seniorenbeirat sich die Miete für das Büro nicht mehr leisten kann, für ein kleines Politikum gesorgt. Ein Teil der Mitglieder konnte sich nur schwer vorstellen, dass die ehrenamtliche Arbeit wegen der jährlichen Kosten von 720 Euro gefährdet werden könnte. Die Diskussion stand noch unter dem Eindruck der Abschiedsrede der bisherigen Beiratsvorsitzenden Johanna Kielholz. Sie hatte vor dem Stadtrat kritisiert, dass die Arbeit des Gremiums zu wenig beachtet würde – und das, obwohl fast ein Drittel aller Ilmenauer Einwohner 65 Jahre und älter ist.

Der bis dahin angebotene Raum 151 im Rathaus schied aus, weil er von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen nur schwer zu erreichen ist. Das ist in der eingeschossigen Stadtbibliothek anders. Zudem sind dort bereits mehrere Außenstellen der Ilmenauer Stadtverwaltung untergebracht. Dazu zählen die Wohngeldstelle und die Verwaltung der Kindertagesstätten. Zudem haben hier die Ausländerbeauftragte, die Behindertenbeauftragte und die Gleichstellungsbeauftragte ihren Sitz.

Der Seniorenbeirat setzt sich für die Belange der älteren Menschen in der Stadt ein und bietet darüber hinaus Beratungen an. Im vergangenen Jahr wurden 17 Mitglieder neu gewählt. Auch der Vorstand setzt sich seit Ende des vergangenen Jahres neu zusammen: Stephan Rothweil (CDU-Seniorenunion) ist der Vorsitzende, seine Stellvertreterinnen sind Ute Zahl (SPD 60+), Sabine Albrecht (Rheumaliga) und Gerlinde Kaizik (Ortsteil Unterpörlitz). Schriftführerin wurde Ellen Hoffmann aus dem Ortsteil Roda. Als eine der wichtigsten neuen Aufgaben sah der neue Vorstand die Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Stadtrat. Überarbeitet werden soll zudem eine Ratgeber-Broschüre für Senioren und Menschen mit Handicap, in der auch die Ortsteile aufgenommen werden.