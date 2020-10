Bilderausstellung im Ilmenauer Rathaus

Erstmals wird es am Freitag, dem 30. Oktober, eine Fair-Trade-Rallye durch Ilmenau geben, organisiert von der Steuerungsgruppe Ilmenau. Seit 2018 trägt die Stadt das Prädikat „Fairtrade-Town“, gerade wurde der Titel für zwei Jahre verlängert. Jürgen Caesar stellte eine kleine Ausstellung von Plakaten vor, die im Foyer des Rathauses in den Fenstern aufgestellt worden sind und über die Fair-Trade-Bewegung Auskunft geben. Durch die Teilnahme an der Kampagne möchte die Stadt Ilmenau auf die ökonomisch faire Behandlung von Arbeiterinnen und Arbeitern vor allem innerhalb der Nahrungs- und Textilproduktion in Ländern in Lateinamerika, Afrika und Asien aufmerksam machen, wo prekäre Lebensverhältnisse und fortschreitende Umweltverschmutzung herrschen. Fairer Handel sichere Kleinbauernfamilien faire Preise und langfristige Handelsbeziehungen. Er sei somit auch ein wichtiges Instrument zur Armutsbekämpfung. An der Rallye in Ilmenau von 13 bis 18 Uhr beteiligt sich auch die Ilmenau-Information, wo es Laufzettel zu den weiteren insgesamt elf Stationen gibt. Diese sind Textilgeschäfte, Cafés, eine Goldschmiede und Bio-Läden. In der Volkshochschule wird die gesamte Bilder-Ausstellung gezeigt, es laufen Kurzfilme und Vorträge. Die Aktion kostet 1600 Euro, wovon die Stadt die Hälfte beiträgt.