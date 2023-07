Blues in Ilmenauer Kirche

Das Musikerduo Doc Fritz & Josa spielt am Freitag in der Kreuzkirche in Ilmenau.

Ilmenau. Diese zwei Musiker treten am Freitag auf dem Friedhof auf:

Josa und Doc Fritz, zwei Urgesteine der Thüringischen Folk- und Blues-Szene, gastieren am Freitag, dem 21. Juli, ab 19.30 Uhr in der Kreuzkirche auf dem Ilmenauer Friedhof. Mit unvergleichlicher Frische und Virtuosität spielen sie akustische Blues-Musik, die direkt in die Beine und ins Herz geht. Beide sind als gestandene Solisten seit nahezu drei Jahrzehnten präsent. Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro, Ermäßigungsberechtigte zahlen acht Euro, sind an der Abendkasse erhältlich.