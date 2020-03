Borngasse in Geschwenda soll saniert werden

Wie gut die Landgemeinde Geratal, mit seinen sechs Ortsteilen mit knapp 9000 Einwohnern drittgrößte Gebietskörperschaft im Ilm-Kreis, finanziell aufgestellt ist, lässt sich an dem Haushalt 2020 ablesen, der am 25. Februar beschlossen worden ist. Er basiert insbesondere auf Geldern des Landes von 2019 für Fusionsprämie (1,8 Millionen Euro), Entschuldungshilfe (800.000 Euro), Strukturbegleithilfe (150.000 Euro).

„Das werden wir nie wieder bekommen“, sagte Kämmerin Silke Elle, die das Haushaltswerk dem Ortsteilrat in Geschwenda am Donnerstag ausführlich erläuterte. Zugesagt vom Land ist außerdem bis Mai die Investpauschale an Kommunen von 43,58 Euro pro Einwohner (391.000 Euro).

So hat der Haushalt 2020 ein Budget von 13,57 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 7,72 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Dem Vermögenshaushalt werden 1,1 Millionen Euro aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt zur Tilgung von Krediten. Derzeit hat die Landgemeinde 41 Darlehen in Höhe von 8,5 Millionen Euro, 736.000 Euro sollen davon bis Ende des Jahres getilgt werden, dann läge die Pro-Kopf-Verschuldung noch bei 762 Euro. Allerdings hat die Gemeinde dann auch noch eine Rücklage von 2,1 Millionen Euro.

Doch mit diesem Haushaltspaket, was ja bereits beschlossen war, wurden die Ortschaftsräte in Geschwenda erstmalig bekannt gemacht und damit vor vollendete Tatsachen gestellt, was Ortsteilrat und Beigeordneter der Landgemeinde, Lars Pitan (CDU), zu der Frage bewog, warum darüber nicht vor dem Beschluss in einer Ortsteilratssitzung informiert worden ist, wie das bei den anderen Ortsteilen der Fall war. Ortschaftsbürgermeister Berg Heyer sagte, dass er zwei Wochen nicht dagewesen sei und außerdem habe man eine Wunschliste für den Haushalt der Landgemeinde aufgestellt, die im Wesentlichen auch Berücksichtigung gefunden habe. Er nehme sich aber die Kritik an und versprach künftig mehr Sitzungen im Vorfeld.

Was jedoch an Wünschen berücksichtigt wurde, war aus den Erklärungen nicht ganz nachzuvollziehen. Zuerst wurde die Wunschliste gezeigt, danach die nicht genehmigten Vorhaben, was nun am Ende übrig blieb, konnte man nur erahnen. Auf jeden Fall soll die Borngasse für 163.000 Euro saniert werden, es erfolgen noch Restarbeiten an der Geraberger Straße, die eine neue Oberfläche bekam.

Geschwenda hat wie alle anderen Ortsteile auch ein Ortsteilbudget von fünf Euro pro Einwohner. Im vorigen Jahr wurden davon für kulturelle, soziale und sportliche Projekte 15.400 Euro verwendet. In diesem Jahr soll ein 2,50 Meter hohes Wetterhäuschen gebaut und der „Partnerschaftsplatz Diemelsee“ mit einer historischen Figur, dem „Schwänger Schwartenrutscher“ versehen werden, für diese Arbeit einer Künstlerin würde aber das Ortsteilbudget nicht ausreichen, gab Berg Heyer dem Bürgermeister Dominic Straube (CDU) mit auf den Weg. Der Haushalt der Landgemeinde sieht für 96,35 Stellen 5,34 Millionen Euro an Personalkosten vor, dazu gehören auch neue Stellen für Bauhof, Hauptverwaltung und Kindergarten Geschwenda. Geplant sind 2,2 Millionen Euro Einnahmen aus 16 Förderprogrammen für Baumaßnahmen im Wert von 3,5 Millionen Euro. In der Sitzung wurde die neu gewählte Feuerwehrführung zu Ehrenbeamten ernannt.